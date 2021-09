Médicos preocupados com febre "misteriosa" que está a matar dezenas de crianças

Pelo menos 50 pessoas de alguns distritos do estado de Uttar Pradesh, no Norte da Índia, morreram depois de terem apresentado febres altas. A maioria das vítimas mortais são crianças.De acordo com a BBC, os sintomas perduram há mais de uma semana. Muitos dos menores queixaram-se de dores de cabeça, nas articulações, desidratação e náuseas. Em alguns casos foi ainda relatada uma espécie de alergia na pele que se espalhava por pernas e braços.Há ainda centenas de crianças internadas. No entanto, nenhuma das vítimas mortais testou positivo para a Covid-19.Os médicos de alguns dos distritos mais afetados pela "febre misteriosa" acreditam que as mortes podem estar a ser provocadas pelo mosquito do dengue.Os doentes internados registam uma diminuição no nível de plaquetas, uma das patologias associadas à doença.

"Os pacientes, especialmente as crianças, nos hospitais estão a morrer muito rapidamente", revelou a Dra. Neeta Kulshrestha à estação de televisão britânica.