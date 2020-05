Médicos que combatem coronavírus caem de janelas de hospitais após reclamarem melhores condições

Duas médias morreram e um médico ficou gravemente ferido após caírem de janelas em hospitais russos, nas últimas duas semanas. Segundo avança a CNN, os profissionais de saúde reclamavam melhores equipamentos de proteção nos hospitais.



As quedas destes profissionais russos, envoltas em polémica, são agora um mistério que está a assolar aquele país, num momento em que a pandemia tem registado um crescimento de mortes pela covid-19 nos últimos dias. País totaliza 1356 mortes, e 145.268 infetados pelo vírus.





As mortes destas profissionais, assim como a médico que permanece hospitalizado em estado grave, fizeram soar os alarmes em relação às condições a que médios e outros clínicos estão sujeitos durante o combate à pandemia do coronavírus.A publicação revela que o caso mais recente aconteceu com um médico que trabalha nos serviços de emergência num hospital da cidade de Voronezh. Alexander Shulepov ficou em estado grave após cair da janela do segundo andar do edifício, este sábado. Alegadamente, o profissional terá sido diagnosticado com covid-19. O homem, de acordo com a CNN, terá sido obrigado a trabalhar, apesar de testar positivo, à semelhança do seu colega, Kosyakin.Em entrevista à CNN, Kosyakin explicou qual o estado de saúde em que Shulepov se encontra. "Shulepov está na unidade de cuidados intensivos. A última vez que falei com ele foi no dia 30 de abril", confirmou à televisão norte-americana. "Ele sentia-se bem, estava a preparar-se para receber alta hospitalar. (...) Há tantas perguntas para as quais não tenho resposta", continuou.Pela gravidade dos factos, o hospital de Novousmanskaya avançou através de comunicado que mal foi conhecido o diagnóstico ao coronavírus, Shulepov viu serem retiradas as suas funções na equipa médica, passando ser tratado enquanto um paciente da unidade hospitalar.

Shulepov terá contado a sua versão dos acontecimentos nas redes sociais. Três dias depois das denúncias online, retirou as declarações justificando que estava "dominado pelas emoções". O segundo vídeo que Shulepov gravou avançava que Igor Potanin, diretor clínico do hospital de Novousmanskaya, afirmava que a sua equipa médica possuía equipamento de proteção suficiente.

A 01 de maio, também Elena Nepomnyashchaya, médica chefe de um hospital na cidade de Krasnoyarsk, morreu depois de passar uma semana nos cuidados intensivos, de acordo com informação do departamento regional do Ministério da Saúde.

Alegadamente, Nepomnyashchaya terá caído da janela durante uma reunião com autoridades regionais de saúde, na qual terá sido discutida a transformação da unidade num centro de tratamentos para a covid-19.

Nepomnyashchaya opunha-se, alegadamente, às mudanças feitas devido a falta de equipamentos de proteção no hospital. O departamento de saúde regional do Ministério da Saúde negou as alegações em comunicado, acrescentando que o hospital está de "reserva" para doentes com coronavírus e que a sua equipa foi treinada e equipada.

Também a 24 de abril, Natalya Lebedeva, chefe do serviço médico de urgências de hospital em Star City morreu após cair da janela do hospital.