Mega-processo do ataque ao Charlie Hebdo começa quarta-feira em Paris

O julgamento sobre os ataques terroristas de janeiro de 2015 em Paris, incluindo ao jornal Charlie Hebdo, começa na quarta-feira no novo Tribunal de Paris, com 14 pessoas no banco dos réus e um júri especial.

Para além do ataque ao jornal "Charlie Hebdo" levado a cabo pelos irmãos Kouachi e no qual morreram 12 pessoas, estão também em causa os ataques perpetrados por Amedy Coulibaly: a morte de uma polícia em Montrouge, nos arredores da capital, e a morte de outras quatro pessoas num supermercado, também à volta de Paris.

No total, morreram 17 pessoas nestes três ataques.