Depois de ter ganho a ação judicial contra o jornal britânico ‘Mail on Sunday’, Meghan Markle prepara-se para receber uma indemnização milionária.









O jornal publicou, indevidamente, uma carta privada que a duquesa de Sussex escreveu ao pai, Thomas Markle, após o casamento com o príncipe Harry, em 2018. Após a publicação da carta, Meghan acusou a empresa detentora do ‘Mail on Sunday’, a Associated Newspapers, de “violação dos direitos de autor”. Além da vitória judicial e da indemnização financeira que, de acordo com a revista ‘People’, corresponde a 1,7 milhões de euros, o jornal publicou ainda, em primeira página, um pedido de desculpas à ex-atriz, no passado domingo, dia 26.

“Depois de uma audiência nos dias 19 e 20 de janeiro e uma outra no dia 4 de maio, o tribunal deu razão à duquesa de Sussex na sua alegação de infração de direitos de autor, por terem sido publicados extratos da carta manuscrita ao seu pai no ‘Mail on Sunday’ e no ‘Mail Online’”, escreveu o jornal.





“Esta vitória não é só para mim, mas para qualquer pessoa que já tenha temido defender o que está certo”, disse Meghan sobre esta vitória.