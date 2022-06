Mélenchon reclama vitória nas legislativas francesas e diz que partido presidencial foi "desfeito"

O líder da coligação de esquerda Nupes, Jean-Luc Mélenchon, reclamou este domingo vitória na primeira volta das eleições presidenciais, considerando que o partido presidencial foi "desfeito" e apelando à mobilização na segunda volta para construir um "futuro de harmonia".

"No fim desta primeira volta, a Nupes está à frente: estará presente em mais de 500 círculos eleitorais na segunda volta", declarou Jean-Luc Mélenchon, no espaço "La Fabrique Événementielle", onde decorre a noite eleitoral da Nupes, no norte de Paris, reagindo às primeiras projeções dos resultados eleitorais.

O líder da coligação que junta várias forças de esquerda - designadamente a França Insubmissa, o Partido Socialista francês, o Partido Comunista francês e a Europa Ecologia Os Verdes - considerou que, nesta primeira volta, o partido presidencial "foi derrotado e desfeito".