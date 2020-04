Melhoria da qualidade do ar na Europa causada pelo confinamento reduz número de mortos devido à poluição

O confinamento mundial dos últimos dois meses, motivado pelas medidas de restrição impostas pela pandemia de coronavírus, não trouxeram apenas efeitos negativos.



A melhoria da qualidade do ar ao longo do mês de abril, levou a uma diminuição de 11 mil mortos causados por efeitos indiretos da poluição no Reino Unido e em alguns pontos da Europa, segundo um estudo avançado pelo jornal The Guardian.





Este efeito positivo levou ainda a uma diminuição de 6 mil casos de crianças a desenvolver asma e menos 600 partos prematuros, segundo o Centro de Investigação em Energia e Ar Limpo.Enquanto os números da pandemia continuam a escalar em todo o mundo, os autores deste estudo preferem focar-se nos efeitos que as medidas de contenção acabaram por provocar no ambiente. "Um vislumbre do ambiente mais limpo e saudável possível se o mundo se afastar das poluentes indústrias de combustíveis fósseis", descreve o jornal The Guardian.

Quando comparado com o período homólogo de 2019, os níveis de dióxido de azoto caíram 40%, enquanto o índice da qualidade do cal - calculado pelo PM2.5 - caiu 10%, o que significa que a população consegue respirar de forma mais saudável agora.



Estas duas formas de poluição, que enfraquecem o coração e o sistema respiratório, são responsáveis ??por cerca de 470 mil mortes na Europa todos os anos.