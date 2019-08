Membros de 'La Manada' acusados de violar mulher em Múrcia brutalmente espancados na cadeia

Três homens, membros do grupo 'La Manada', acusados de violar uma mulher em Múrcia, Espanha, foram brutalmente espancados na prisão Sangonera onde se encontravam detidos preventivamente desde domingo de manhã.



O incidente ocorreu na segunda-feira quando os três reclusos regressavam do pátio em direção às celas após a hora de almoço, de acordo com o jornal local "La Opinión de Murcia".





Após terem sido assistidos, os reclusos foram novamente transportados para a cadeia e ficarão em regime especial no qual estarão protegidos de eventuais ataques.



Os três arguidos, de origem senegalesa e guineense, foram acusados de terem violado em grupo uma mulher do Magrebe, de 41 anos.



Os agressores ainda não foram identificados.