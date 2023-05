Menina baleada por brincar às escondidas no jardim da casa do atirador

Um homem, de 58 anos, é suspeito de ter disparado, na manhã de domingo, sobre uma menina de 14 anos que brincava às escondidas no jardim da casa do atirador, em Louisiana, EUA.De acordo com um comunicado das autoridades, citadas pelo The Washington Post, um grupo de crianças estava a brincar às escondidas perto da propriedade de David Doyle, o alegado atirador. Depois de ver "sombras no exterior da casa", o homem pegou na arma. Quando voltou a sair, David conta que observou pessoas a sair da propriedade e que, nessa altura, começou a disparar, tendo atingido uma menina, sem saber.Após vários relatos de um tiroteio naquela zona, os agentes deslocaram-se até ao local e encontraram a jovem com um ferimento de bala. A menina foi transportada para o hospital com ferimentos considerados ligeiros.David Doyle foi detido e acusado de agressão agravada.