Menina de 12 anos mantida em cativeiro e violada por casal que conheceu na Internet

Uma menina brasileira de 12 anos foi libertada pela família e pela polícia depois de ficar cinco dias em cativeiro numa casa na cidade de Itumbiara, no sul do estado de Goiás. A menina era mantida em cativeiro e repetidamente violada por um casal que tinha conhecido pela Internet e que a convenceu a ir ao encontro deles.

Nas redes sociais, o casal fazia-se passar por um adolescente de 14 anos, e a menina começou a trocar mensagens com esse suposto amigo, até ser convencida a ir ao encontro do que pensava ser apenas um menino quase da idade dela. Ao chegar ao encontro, a vítima foi surpreendida pelo casal, que a levou e manteve trancada numa casa no bairro Planalto, também em Itumbiara, onde o homem passou a violá-la com o apoio da mulher.

Foi o empenho da família, já que não conseguiu grande apoio da polícia ao denunciar o desaparecimento da estudante, que levou à localização e libertação dela. Vários familiares começaram a percorrer Itumbiara bairro por bairro à procura da menina, sem sucesso, enquanto primas dela, igualmente adolescentes, começaram a pesquisar nas redes sociais com quem a menor desaparecida se tinha relacionado nos últimos tempos.

Depois de localizadas as mensagens que a adolescente tinha trocado com o suposto amigo, as primas fizeram uma série de cruzamentos de dados e conseguiram chegar à localização do imóvel onde ela estava a ser mantida em cativeiro. Quando a família da menina chegou ao local, o casal estava prestes a fugir, já tendo colocado a mobília, os cães de estimação e a própria vítima numa camioneta, na qual iam desaparecer para um local desconhecido.

Os familiares da adolescente conseguiram reter o casal no local impedindo que fugisse e voltaram a pedir a ajuda das autoridades. Uma força policial foi finalmente enviada e prendeu o casal, libertando a menina, que estava bastante desorientada e abalada com o cativeiro e os abusos sexuais a que foi submetida.