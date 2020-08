Menina de 16 anos violada por grupo de 30 homens

A polícia israelita está a investigar uma alegada violação em grupo de uma rapariga de 16 anos num hotel em Eilat, Israel. A jovem fez queixa à polícia na passada sexta-feira.



Os meios de comunicação israelitas avançam que a jovem foi de férias para Eilat, no início deste mês, com um amigo e que se encontrou com um grupo de conhecidos dele, com quem saiu para beber. Quando regressou ao hotel, um após outro, terão violado a jovem. As autoridades afirmam que o amigo da rapariga a tentou ajudar, mas que não conseguiu impedir o desfecho.

Até ao momento, duas pessoas foram detidas. Os media locais avançam que serão cidadãos israelitas com cerca de 20 anos.



Um dos alegados violadores foi preso depois de a polícia se ter deparado com um vídeo da alegada violação em mensagens entre ele e a adolescente, segundo o jornal israelita Times of Israel. O suspeito negou ter comunicado com a jovem e alegou que era outra pessoa que estava a usar o seu telemóvel. O mesmo suspeito disse à polícia que mais de 30 pessoas estiveram envolvidas no incidente, mas que as imagens das câmaras de segurança provam que foi consensual.

Os homens são acusados de violar a jovem enquanto ela estava bêbeda.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu que os responsáveis sejam "levados à justiça".