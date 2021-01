Menina de 4 anos fica paralisada após contrair Covid-19

Uma menina de quatro anos ficou paralisada depois de lhe ter sido diagnosticada uma doença na coluna provocada pela Covid-19.



Stella Martin, residente no estado norte-americano do Novo México, foi levada de urgência para o San Juan Regional Medical Center em abril de 2020. Perante as queixas de dores nas costas, a menina acabou por ser transportada de avião para o Hospital UNM em Albuquerque, segundo avança o jornal "New York Post".





mielite transversa aguda, uma doença que provoca uma inflamação aguda na medula.

À chegada, a criança foi diagnosticada com coronavírus e com uma

De acordo com médicos daquela unidade hospitalar, este foi o primeiro caso relacionado com a Covid-19 registado numa criança.



De acordo com o jornal norte-americano, Stella esteve oito meses internada no hospital, tendo regressado a casa esta semana e sob uma salva de palmas dos profissionais da unidade hospitalar.



"Estou muito grata aos profissionais da UNM, aos médicos, aos chefes, às enfermeiras. Fizeram muito pela Stella", afirmou a mãe em entrevista à televisão "KOAT".



Apesar de já conseguir mexer os braços, os médicos alertaram a mãe de Stella que será pouco provável que a filha recupere o movimento nas pernas.

Durante o internamento, o pai da menina também morreu, vítima da Covid-19.