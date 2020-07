Menina de 8 anos cai à água e morre atropelada pelo barco dos pais

Uma menina de oito anos morreu esta terça-feira depois de cair ao mar e ser atropelada pelo barco onde seguiam os pais ao largo da localidade da Sa Tuna, em Begur (Girona), Espanha.Segundo o La Vanguardia, a criança ia a bordo do barco com os pais numa embarcação que colidiu com outra. No choque a criança a mãe e outra mulher caíram á água. O barco continuou em movimento e acabou por abalroar a menor, de oito anos, que não resistiu aos ferimentos sofridos.As duas mulheres e o corpo da criança acabaram por ser retirados da água com a ajuda de um barco que passava perto do local. Uma das mulheres resgatadas estava inconsciente e foi sujeita a manobras de reanimação ao chegar ao areal. A mãe da criança, segundo a imprensa espanhola, não sofreu ferimentos.A Guardia Civil escusa-se a comentar o caso, adiantando apenas que recebeu o alerta para o acidente às 19h00 de terça-feira e que mobilizou logo uma equipa para o local. As autoridades fizeram diligências no local e estão a investigar as circunstâncias do acidente e da trágica morte da menina.