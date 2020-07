Menor de 14 anos desmaia na água e morre na praia

Um adolescente de 14 anos morreu, esta terça-feira de manhã, no areal da praia de São João da Caparica, em Almada, depois de desmaiar na água. Foi retirado já inanimado do mar pelos monitores do programa de tempos livres que integrava juntamente com vários outros jovens, que assistiram à tragédia. O alerta foi dado às 11h30. Para o local foram de imediato acionados meios da Polícia Marítima, dos Bombeiros da Trafaria e uma ambulância para socorrer o menor.Ao longo de uma hora foram feitas manobras de reanimação ao jovem, mas não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado no local. O rapaz estava no mar com outros colegas, com água pelos joelhos, quando perdeu os sentidos.Os monitores deram conta do que aconteceu e retiraram de imediato o adolescente, dando logo o alerta aos nadadores-salvadores, que iniciaram manobras de reanimação até outros meios de socorro chegarem ao areal. Não havia registo de informações sobre problemas de saúde sofridos pelo rapaz. Amigos e colegas ficaram em choque e, por isso, foi acionado um psicólogo para assisti-los na praia.