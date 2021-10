Menina de seis anos morre após ser picada por cobra em casa na Arábia Saudita

Uma menina de seis anos morreu depois de ter sido mordida por uma cobra que estava na casa de banho da sua casa, na Arábia Saudita.

O jornal Mirror avança que Tamara Abdul Rahman ainda foi transportada para o hospital com vida, mas o seu estado de saúde piorou, vindo a falecer pouco tempo depois.





A família da criança disse ter ficado "chocada" com o facto de o animal ter conseguido entrar na habitação. O pai da menina acredita que a filha também não viu a cobra.Tamara Abdul Rahman encontrava-se bastante feliz por poder regressar ao ensino presencial, com o alívio das medidas restritivas contra a Covid-19 no país.As cobras são um animal comum no deserto e nas regiões montanhosas da Arábia Saudita. As espécies podem ser tanto venenosas como não venenosas.