Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de três anos morre ao bater com cabeça em tablet durante colisão

Vítima seguia no carro com a mãe e o irmão, que sofreram apenas ferimentos leves.

12:40

Uma menina de três anos morreu na sequência de um choque entre dois carros e um autocarro escolar, na manhã da passada segunda-feira, em Vilanova de Arousa, na Galiza, Espanha. A vítima bateu com a cabeça contra um tablet digital devido à força da colisão.



Inicialmente, a menina ainda foi transportada para o Hospital Clínico de Santiago, com um prognóstico muito reservado e ferimentos graves, mas acabou por não resistir. A criança seguia num dos carros envolvidos com a mãe e com o irmão, que sofreram apenas ferimentos leves.



De acordo com declarações prestadas pelas autoridades espanholas ao jornal La Voz de Galicia, a progenitora de 26 anos assumiu ter ficado encandeada com o sol, o que fez com que não se apercebesse que estava trãnsito e que tinha veículos à sua frente. Acabou por colidir com a parte traseira do autocarro escolar com violência.



A vítima de três anos, apesar de estar sentada numa cadeira para crianças e com o cinto devidamente apertado, bateu com a cabeça contra a tela de um tablet digital que estava a usar no momento do acidente.