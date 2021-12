Menina desaparecida desde julho nos EUA encontrada em segurança com o pai no estrangeiro

Uma menina de 10 anos desaparecida desde julho do Texas, nos EUA, foi encontrada este sábado, em segurança, no estrangeiro.Sophie Long encontrava-se com o pai, que recusou a entregar a filha à tia materna, num caso de uma disputa pela custódia da menina.As autoridades estão agora a fazer os esforços necessários para levar a menor de volta para casa depois de vários meses de investigação para descobrir o seu paradeiro. As autoridades não revelaram, no entanto, o país onde a menina se encontrava."Estamos muito felizes por Sophie estar bem", garantiu Jim Skinner, chefe do condado de Collin.Segundo o Dallas Morning News, o progenitor recusou-se a entregar a criança à família da mãe após revelações da menina sobre alegados abusos sexuais por parte de familiares. Michael Long, de 43 anos, será extraditado para os EUA com acusações de interferência na custódia da criança.Em agosto de 2020, a história de Sophie tornou-se viral após ter sido divulgado um vídeo em que a menina surgia a gritar e a chorar durante uma transferência de custódia.De acordo com o Daily Mail, a menina agarrou-se aos assentos do carro do pai e acusou o noivo da mãe de abuso sexual. Segundo declarações do pai, a menina chegou a ser transportada ao hospital onde confirmaram a existência de uma infeção vaginal.As autoridades acabaram a investigar o caso e Michael ficou com a custódia temporária da menina, assim como dos outros dois irmãos.A menina acabaria por ser entregue à tia materna em maio passado.Michael acabou por fugir com a filha. No entanto, recusou a ideia de que tenha sequestrado a menor. Segundo o jornal britânico, o pai tinha receio sobre o que poderia acontecer com a filha se voltasse para a família materna.