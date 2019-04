Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina morre após o pai se esquecer dela dentro do carro

Homem seguiu para o trabalho e deixou a filha, de quatro anos, no banco de trás do veículo.

13:09

Uma menina de quatro anos morreu depois do pai se ter esquecido dela dentro do carro, num parque de estacionamento fechado, na cidade de Yiyang, na província chinesa de Hunan.



Segundo o Daily Mail, o pai ia deixar a filha no infantário, na passada segunda-feira, mas recebeu uma chamada e saiu do carro para atender o telefone. O homem esqueceu-se que trazia a filha no carro e após desligar a chamada seguiu em direção ao trabalho.



A menina ficou cerca de nove horas fechada dentro do carro com temperaturas que terão rondado os 30ºC.



O alerta foi dado pela mãe que foi buscar a filha ao infantário por volta da 17h e estranhou a ausência da menina.



"Atendi uma chamada e esqueci-me de verificar. Não me lembrei mais até a minha mulher me ligar às 17h, a perguntar onde estava a nossa filha", contou o pai aos meios de comunicação chineses, citado pelo jornal britânico.



Qi Qi, nome pelo qual era conhecida, foi encontrada inconsciente no banco de trás do veículo. De acordo com os médicos a menina morreu sufocada.



O pai culpa o infantário por não ter contactado nenhum dos progenitores para saber do paradeiro da menina. O caso está agora a ser investigado pela polícia chinesa.