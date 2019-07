Menino contrai bactéria potencialmente fatal em férias de família na praia

Um menino contraiu uma bactéria infecciosa, com o nome Vibrio vulnificus, quando se divertia na praia numa viagem em família na costa de Ocean City, em Maryland, Estados Unidos.



O jovem desenvolveu a condição após ter estado na praia com os seus avós. No dia seguinte à tarde passada na praia, pequenas manchas vermelhas começaram a surgir pelo corpo do menino.





"Terça-feira de manhã havia feridas abertas em desenvolvimento, mas eu pensei que ele estava a coçá-las, tornando-as piores do que eram", conta a mãe do menino no Facebook que inicialmente desvalorizou as feridas.As lesões foram deteriorando e a mãe do menino, Brittany Carey, levou-o de urgência para o hospital para que fosse tratado.Chegado ao hospital, foram prescritos antibióticos para o menino que acabaram por se revelar ineficazes.Mãe e filho regressaram ao hospital e só nesse regresso tiveram o diagnótico final: Vibrio vulnificus. Esta infeção bacteriana geralmente entra no corpo através de uma ferida aberta na pele ou através de frutos do mar crus ou mal cozinhados.A doença, que também é conhecida como fascíite necrosante, é potencialmente fatal e alimenta-se de tecido corporal saudável.O tratamento imediatamente administrado pelos médicos ajudou o menino a superar a infeção perigosa sem problemas.A mãe decidiu alertar as pessoas para a condição perigosa que pode mesmo ser fatal.

Brittany Carey alertou outros pais para os sintomas da condição de pele pouco conhecida pedindo que não se desvalorizem este tipo de feridas.