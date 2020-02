Menino de cinco anos salva irmã bebé e cão de casa em chamas

Noah Woods, um menino de cinco anos da Georgia, Estados Unidos, era uma das oito pessoas da família que estava a dormir, no passado domingo, quando acordou com o fumo e as chamas que tinha no quarto que partilhava com a irmã de dois anos.

O menino acordou com a casa a arder mas não entrou em pânico e ajudou a salvar toda a família. Saiu da cama, pegou na irmã e saiu pela única saída possível, uma janela aberta.

As atitudes heroicas não ficaram por aí, o menino voltou a casa para ir buscar o cão da família que ficou em segurança. Depois de salvar a irmã e o cão, o menino correu até à casa do tio, que ficava ao lado da sua, para pedir ajuda.

"Já vimos crianças a alertar as famílias antes, mas para uma criança de cinco anos estar alerta o suficiente para fazer isto… é extraordinário", disse o chefe do departamento de bombeiros do condado de Bartow, Dwaine Jamison.

O chefe dos bombeiros disse que o incêndio começou devido a uma sobrecarga de uma tomada elétrica no quarto de Noah. Quando chegaram, os bombeiros trataram de Noah e de outros quatro membros da família que ficaram com pequenas queimaduras e inalaram fumo.

Noah está nomeado bombeiro honorário e vai receber um prémio raro de salva-vidas, normalmente reservado a equipas de resgate profissionais, pelos atos heróicos que teve esta sexta-feira.