Menino de oito anos desaparecido em Espanha

Gabriel foi visto pela última vez há 48 horas.

13:06

Gabriel Cruz Ramirez, de oito anos, desapareceu depois de ter saído de casa dos avós em Níjar, Almería, em Espanha, para ir brincar com os amigos. O alerta foi dado pelas 20h da passada terça-feira.

Segundo os pais da criança, ao final do dia, Gabriel saiu de casa de um primo, onde passou a tarde a brincar, a cerca de 150 metros de distância da casa dos avós. A avó foi buscá-lo ao fim da tarde, após estranhar o atraso, e percebeu que o menino estava desaparecido.

De acordo com Antonio Sanz, delegado do governo de Andaluzia, apesar de Gabriel ter desaparecido por volta das 15h30, o alerta só foi dado perto das 20h00. "Inicialmente, a criança estava em casa dos avós, a uns 25 metros da casa dos primos, e ele, habitualmente, anda entre a casa de uns e outros. Uns pensavam que estava em casa dos primos e outros que estava na casa dos avós", explicou Sanz.

As buscas foram reforçadas na quarta-feira com o apoio de meios aquáticos, mas o dia terminou sem sinal do menino.

O jornal El País afirma que estão 60 profissionais da Guarda Civil no terreno, acompanhados da polícia local, Proteção Civil e 150 voluntários.

Gabriel vestia umas calças pretas com riscas brancas, da marca Adidas e uma camisola vermelha com capuz.

Os pais têm participado em programas de televisão para divulgar o desaparecimento e afirmam ter a certeza que a criança foi raptada uma vez que "não é um menino que faça loucuras, é muito obediente".