Menino de sete anos desenvolve doença rara após vencer a Covid-19

Logan e a mãe, com 43 anos, que vivem no Reino Unido, venceram a Covid-19 em novembro. Durante o período que lutaram contra o coronavírus a criança não desenvolveu qualquer sintoma associado à doença, no entanto a 16 de dezembro a mãe verificou que as mãos e os pés de Logan estavam muito inchados e começaram a aparecer bolhas no corpo. Logan foi hospitalizado e encaminhado para os cuidados intensivos uma vez que os sintomas pioraram e a doença começou a afetar o coração do menino.



















A mãe explica que "como as articulações e os músculos incharam, o Logan precisa de fisioterapia para ajudar na reabilitação e para andar novamente. A medicação começou a fazer efeito e Logan voltou para casa no Natal". Logan esteve sete dias nos cuidados intensivos.

Um menino de sete anos foi diagnosticado com uma doença rara seis semanas depois de superar a infeção causada pela Covid-19. Logan Walsh esteve internado nos cuidados intensivos enquanto lutava contra Síndrome Inflamatória Multissistêmica, uma condição que causa falha de órgãos, bolhas na pele e sopros no coração.