Menino deixa carta de agradecimento à polícia por ajudar a salvar vidas

GMP City Center quer agradecer-te as palavras amáveis que nos escreveste", pode ler-se.



Os agentes de uma esquadraforam surpreendidos pela carta do pequeno 'Adam', a agradecer o trabalho das autoridades em ajudar a "salvar vidas"."Gosto muito da polícia porque eles são gentis e quando lhes aceno eles cumprimentam-me de volta", escreveu o menino na folha que deixou debaixo do pára-brisas do carro patrulha.A carta estava ilustrada com um carro da polícia e os vários equipamentos geralmente utilizados pelos agentes, como o gás pimenta ou o taser (uma arma elétrica).A esquadra decidiu partilhar o presente de 'Adam' na rede social Facebook, para tentar encontrar o menino."Querido, Adam. Se estás a ler isto, porque alguém te mostrou já que és muito novo para ter redes sociais, a equipa daCaso a mensagem chegue a 'Adam', o menino poderá finalmente conhecer a equipa e realizar o sonho se andar num carro de patrulha. A polícia garante ainda que a criança pode experimentar alguns equipamentos, menos o taser, brincam.