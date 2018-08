Menino desaprende tudo o que sabe devido a doença muito rara

Rebecca Griffiths garante que irá fazer tudo para aproveitar o tempo que ainda lhe resta com o filho de dois anos.

Uma mulher, Rebecca Griffiths, ficou devastada depois de saber que o filho de apenas dois anos sofre de uma doença degenerativa que impede o seu desenvolvimento, perdendo tudo o que apreendeu. A mãe mostra-se determinada a aproveitar ao máximo todos os momentos que ainda lhe restam com o pequeno Reggie.

Os testes feitos à criança concluíram que esta sofre de uma doença chamada Sanfillippo, também conhecida por demência infantil, que afeta apenas uma em cada 70.000 crianças.

Rebecca foi aconselhada a levar o filho Reggie para o hospital dadas as consequências da doença que provocam um desenvolvimento lento e potencialmente perigoso para a saúde do bebé.

A mãe está devastada e relata ao The Sun o facto de nunca ouvir Reggie falar, sendo que ele sofre de uma doença degenerativa incurável. "Acho que ele (Reggie) nunca vai aprender a falar. É uma criança muito feliz e adorável, mas acho que nunca vou poder ouvir a sua voz", confessa a mãe arrasada.

"Não vai ajuda-lo (ao Reggie) estar sempre a chorar ou desfeita com a realidade, por isso vou aproveitar ao máximo o tempo que ainda o tenho comigo", afirmou a mãe ao jornal britânico.

A criança doente atravessa agora a segunda fase da doença, caracterizada por um comportamento hiperativo não-verbal. A fase seguinte será a deterioração, quando se prevê um tempo de vida muito curto.

A mãe Rebecca tem mais dois filhos com quatro e seis anos e está determinada a adotar uma atitude positiva. A mulher iniciou já uma angariação de fundos na esperança que os médicos ainda descubram uma cura para a doença do pequeno Reggie. "Quando li sobre a doença vi que era incurável e como tal não tem cura, mas eu acredito que um dia ainda irão conseguir encontrar uma solução e alguém me dirá que eu vou ter o meu filho como esperava ter", acrescentou a mãe esperançosa.