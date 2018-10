Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino morre a realizar desafio do Youtube que incentiva jovens a sufocar-se

"Choking Challenge" nasceu na plataforma de vídeos e está a tornar-se um fenómeno perigoso entre as crianças dos EUA.

17:02

Carson Bodkins, um menino de 11 anos, morreu enquanto realizava o "choking challenge" ("desafio do sufoco" em português), uma nova prática perigosa e viral que nasceu no Youtube e que tem atingido várias crianças nos EUA. A notícia foi confirmada pela própria família do menino, que vivia em Elizabeth, no Colorado.



Este "jogo", considerado perigoso para a comunidade infanto-juvenil, encoraja os jovens a sufocarem-se a si próprias até perderem os sentidos, e em último caso, a própria vida.



O menino foi encontrado desfalecido deitado em cima da cama do quarto pela mãe, Tia, que revelou ao The Mirror que a criança se sufocou a si mesma. Agora, os pais da vítima querem alertar outros progenitores para os perigos da Internet e para a importância de prestar atenção aos sinais demonstrados pelos filhos.



A mãe de Carson, devastada, explicou que naquele dia pensava que o filho estivesse a preparar a mala para uma viagem de família que iam fazer. Como este nunca mais descia, decidiu ir até ao quarto. Quando lá chegou já era tarde de mais: o menino já estava sem sentidos e a perder os sinais vitais.



"O cérebro dele ficou muito tempo sem oxigénio, então ficou com danos irreversíveis (...) Ainda estamos em choque. Não compreendemos como isto aconteceu...o meu filho era cheio de vida. Era mesmo um bom ser humano", disse. Carson ainda foi levado para o hospital, onde acabou por morrer dias depois.