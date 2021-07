Menor espanhol detido em hotel por agressões que culminaram com jovem a arrancar olhos a segurança

Um jovem de 17 anos foi detido pelas autoridades espanholas na noite desta segunda-feira num hotel em Cambrils, na Catalunha, após causar distúrbios e protagonizar agressões de extrema violência no interior do Estival El Dorado, unidade hoteleira de quatro estrelas. O menor chegou mesmo a arrancar os olhos a um segurança do hotel que o tentou travar.

De acordo com o El País, foi a mãe do menor a dar o alerta, após o rapaz demonstrar um estado de grande agitação, durante o qual atacou a progenitora e outros hóspedes do hotel. Fonte policial adianta que, segundo a mãe do menor, esta não é a primeira vez que o jovem demonstra comportamento agressivo e que poderá ter sofrido de um surto psicótico.

Quando um dos seguranças do hotel tentou travar o menor, este lançou-se ao homem, desferindo-lhe murros e pontapés. Atirou-o ao chão e, posicionando-se por cima do segurança, arrancou-lhe os olhos das órbitas com as próprias mãos.

Os serviços de emergência chamados ao local tentaram prestar os primeiros socorros ao segurança, que está em estado crítico, internado no hospital Joan XXIII.

À chegada dos Mossos d’Esquadra e da polícia local, o jovem ainda agrediu as autoridades. Desferiu uma cabeçada na cara de um guarda, que ficou ferido no nariz, e tentou tirar-lhe a arma. O menor só foi detido após as autoridades o conseguirem sedar, para procederem á detenção e transporte para a esquadra. Está acusado de tentativa de homicídio e de agressão a agentes da autoridade pública.