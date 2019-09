'Menor' filmado a fumar durante jogo de futebol... afinal é um homem de 36 anos

O tema tornou-se 'trend' nas redes sociais, um "rapaz menor" foi apanhado a fumar por um operador de câmara durante um jogo de futebol. No entanto, o 'rapaz' é afinal um homem de 36 anos.

Os espectadores chocados com o "menor" partilharam rapidamente o vídeo nas redes sociais enquanto procuravam a sua identidade.

Mais tarde, o jovem veio a revelar-se um homem de 36 anos.

De acordo com uma publicação no Instagram de Yuregini Koy Ortaya, o homem de aparência jovem foi com o seu filho ao jogo testemunhar a vitória do Bursaspor por 2-1.