Mente à polícia e finge que pais foram raptados para esconder que pagou por sexo

Um jovem de 20 anos foi acusado de providenciar falsos testemunhos à polícia para esconder que tinha sido burlado por uma mulher a quem pagou para ter sexo.Segundo a CNN, o esquema fraudulento tem sido uma prática recorrente em Singapura. Apanhado na teia, o jovem pagou mais de 800 euros a uma mulher com quem tencionava ter sexo.Nunca chegou a ver a mulher e, ao perceber que tinha sido enganado, decidiu mentir às autoridades. Na tentativa de reaver os cerca de 800 euros, afirmou que os pais tinham sido raptados e que o dinheiro tinha servido para pagar o resgate.A forma pouco consistente como relatou os factos à polícia deixou as autoridades em alerta. O jovem acabou por ser desmascarado depois da polícia não ter encontrado qualquer registo telefónico de chamadas para os pais.De acordo com o canal televisivo, o jovem acabou por perder todo o dinheiro e enfrenta agora sérios problemas com as autoridades locais por ter inventado uma versão diferente da realidade.