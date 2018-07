Elon Musk "chama pedófilo" a mergulhador que lhe disse para enfiar submarino "onde dói"

Britânico diz que ideia do diretor da Tesla foi "truque de relações públicas" e este contra-atacou.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2018

This reaction has shaken my opinion of many people. We were asked to create a backup option & worked hard to do so. Checked with dive team many times to confirm it was worthwhile. Now it’s there for anyone who needs it in future. Something’s messed up if this is not a good thing. — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2018

Um dos mergulhadores que participou nos resgate das 12 crianças e do seu treinador da gruta Tham Luang, na Tailândia, arrasou o milionário Elon Musk. Em causa está o plano de Musk de resgatar as crianças, na altura presas, usando um submarino adaptado ao tamanho dos jovens."truque de relações públicas".Ao longo dos dias em que se planeava o melhor plano de resgate, o empresário partilhou vários vídeos onde mostrava o mini-submarino em ação numa piscina na Califórnia. O mergulhador de 63 anos não ficou impressionado e, em entrevista à CNN, atacou duramente Musk."Ele pode enfiar seu submarino onde dói", começou por dizer. O mergulhador acusou Musk de se aproveitar de toda a situação e que o plano do submarino jamais funcionaria."Não tinha absolutamente nenhuma hipótese de funcionar. Eles não tinham noção de como era a passagem da caverna. O submarino tinha cerca de um metro e meio de comprimento, era rígido, não conseguiria passar em esquinas ou qualquer outro obstáculo. Ele não teria feito os primeiros 50 metros na caverna a partir do ponto inicial do mergulho. É apenas um truque de relações públicas", explicou Unsworth.Todas as crianças foram resgatadas sem a necessidade do submarino criado por Elon Musk. O engenho foi entregue no local de resgate, no entanto o chefe de operações recusou-o pois "não era prático".O milionário acabou, depois do resgate, por ser duramente criticado nas redes sociais. Entretanto já reagiu às críticas.Num contra ataque muito duro contra Vens, Musk chamou-lhe pedófilo, sem justificar a escolha do insulto. "Peço descupa, pedófilo, estavas mesmo a pedi-las", escreveu o CEO da Tesla, citado pelo Guardian. Posteriormente, o fundador da Tesla apagou o tweet. Porém, vários utilizadores do Twitter captaram a publicação.Num tom mais cordial, Musk justificou as suas ações no Twitter."Foi-nos pedido para criar uma opção de reserva e esforçamo-nos muito para isso. Verifiquei com a equipa de mergulho várias vezes para confirmar que valeu a pena. Agora está lá para quem precisar no futuro. Algo está errado se isso não é uma coisa boa", escreveu no Twitter.