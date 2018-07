Elon Musk visita as operações de resgate na Tailândia

Elon Musk esteve esta terça-feira no local das operações de resgate, no complexo de grutas Tham Luang Nang Non, na Tailândia. O milonário dono da Tesla e da empresa espacial Space X, apresentou um projecto de cápsulas submarinas para salvar os rapazes ainda presos, mas a sua proposta foi rejeitada pelas equipas de salvamento.

Musk publicou imagens na sua conta Twitter dizendo que acabou de chegar à gruta onde ainda estão presas as quatro crianças e o treinador. Acrescenta ainda que " O mini-submarino está pronto a ser usado se necessário".

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT