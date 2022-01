Metsola promete prosseguir legado de Sassoli e combater "narrativa anti-UE"

A maltesa Roberta Metsola, hoje eleita presidente do Parlamento Europeu, prometeu prosseguir o legado do seu antecessor, o italiano David Sassoli, falecido na semana passada, e "lutar contra a narrativa anti-UE" e o "cinismo fácil".

Na primeira conferência de imprensa enquanto presidente, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Metsola, questionada insistentemente sobre a sua polémica posição contra a interrupção voluntária da gravidez, garantiu, uma e outra vez, que a partir de agora adotará e promoverá aquela que é a posição do Parlamento, "inequívoca" sobre esta matéria, no sentido do reforço dos direitos sexuais e reprodutivos.

Imediatamente após o anúncio da sua eleição, logo à primeira volta, a deputada conservadora do Partido Popular Europeu (PPE) discursou perante o hemiciclo, e as suas primeiras palavras foram em memória de Sassoli.