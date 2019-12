Microsoft testa novo modelo de trabalho com quatro dias de trabalho por semana

A Microsoft está a testar uma nova forma de trabalhar através de semanas com quatro dias. A 'experiência' está a acontecer no Japão e os patrões têm vindo a perceber que os empregados não só estavam mais felizes como eram também significativamente mais produtivos.



No mês de agosto, a Microsoft do Japão deu cinco sextas-feiras seguidas de folgas a todos os seus 2,300 trabalhadores sem que os seus ordenados sofressem qualquer mudança.





As semanas reduzidas levaram a reuniões mais produtivas, funcionários mais satisfeitos e aumentaram os resultados em cerca de 40%. Como parte desta fase experimental, a empresa planeia também subsidiar as férias em família dos trabalhadores."Trabalham por um curto período de tempo, descansam bem e aprendem muito", afirma Takuya Hirano, CEO e presidente da Microsoft Japão.Numa declaração feita no site da empresa, Hirano afirma ainda: "Quero que os trabalhadores pensem como podem alcançar os mesmos resultados com 20% menos do tempo"Além de aumentarem a produtividade, os funcionários tiraram menos tempo de folgas e o consumo de eletricidade também reduziu drasticamente o que significa mais lucro para a empresa.