Milhares de cervejas empilhadas nos armazéns após proibição da venda de bebidas alcoólicas no Mundial

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022



No Qatar, a venda de álcool é rigorosamente controlada e, no caso da população muçulmana, o álcool só pode ser consumido em bares de hotéis e restaurantes. O pedido para que a venda de álcool fosse proibida nos estádio foi feito pela família real do Qatar e a FIFA acedeu.

Depois do Qatar ter anunciado, a semana passada, da proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios do campeontado mundial. Milhares de cervejas da marca Budweiser vão ser desperdiçadas.A Budweiser, tinha sido anunciada, como um dos patrocinadores do campeonato, mas está agora obrigada a vender bebidas sem álcool. Os adeptos não gostaram e exigiram que lhes fosse reembolsado o valor dos bilhetes.Perante as restrições, a empresa de cerveja já garantiu que pretende oferecer cervejas ao país vencedor.