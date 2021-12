Milhares de filipinos procuram refúgio com aproximação de tufão Rai

O tufão severo Rai, com ventos fortes e chuvas torrenciais, aproximava-se esta quinta-feira do centro e sul das Filipinas, forçando dezenas de milhares de pessoas a fugir de casa, disseram as autoridades.

De acordo com a agência de meteorologia filipina, o Rai poderá registar ventos sustentados de 165 quilómetros por hora (km/h) e rajadas que atingir os 195 km/h quando tocar terra esta tarde na ilha turística de Siargao.

"Ventos destrutivos podem causar danos moderados a graves nas estruturas e na vegetação", alertou a agência, destacando também a possibilidade de ocorrerem fortes inundações ao longo da linha costeira.