Milhares de pessoas manifestam-se em Madrid contra aministia para separatistas catalães

Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo em Madrid na sequência do apelo do partido de extrema-direita Vox contra a proposta de amnistia para os separatistas catalães, anunciada no sábado pelo primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez.

"A Espanha não está à venda" e "Não à amnistia", lia-se nos cartazes dos manifestantes que este domingo se reuniram na Praça de Colón e gritavam "Mandem Puigdemont para a prisão!", em referência ao ex-presidente do governo catalão e líder da tentativa de autodeterminação em 2017.

No sábado, Pedro Sánchez defendeu, numa intervenção no comité central do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), a aprovação de uma lei amnistia na Catalunha, justificando-a com a necessidade de fortalecer o reencontro entre a Espanha e a Catalunha.