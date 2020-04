Milhares passeiam em pontos turísticos da China durante o fim de semana

Várias multidões de pessoas reuniram-se em locais turísticos e populares de várias cidades na China durante o fim de semana, apesar dos vários avisos das autoridades de saúde a alertar que o risco apresentado pela pandemia do coronavírus ainda está longe de ter fim.

Imagens captadas na reserva natural da Montanha Huangshan, na província de Anhui, mostram milhares de pessoas amontoadas, muitas delas a usar máscaras. Às 07h00 de sábado, foi emitido o aviso que o parque já tinha atingido a sua capacidade máxima de visitantes e que não aceitaria mais turistas ao longo do dia.

Também as ruas da zona comercial de Shangai se encheram de compradores e turistas, depois de semanas praticamente desertas. Muitos dos restaurantes da cidade, que reabriram portas há alguns dias, já tinham as suas reservas lotadas com longas filas de espera à entrada. Em Pequim, a capital chinesa, foram vários os cidadãos que se ajuntaram em parques e espaços abertos da cidade.

Este retorno abrupto à realidade acontece três meses após ter sido detetado o primeiro caso de infeção por coronavírus em Wuhan, na província de Hubei. O surto entretanto espalhou-se pelo Mundo tornando-se uma pandemia global, provocando mais de um milhão de infetados.

Na China, os meses de contenção para travar a doença foram duros, com várias províncias em quarentena total e fronteiras fechadas. Nas últimas semanas, a taxa de infeção diminuiu drasticamente e esta segunda-feira o país asiático registou apenas 39 novos casos, quase todos eles importados.

Apesar de o governo estar a levantar as restrições sociais lentamente, são vários os peritos de saúde que temem uma segunda vaga da pandemia e que que continuam a pedir ao povo cautela nas suas ações. Até hoje, a China registou 82.641 novos casos e 3.335 mortos.