Milionário e mulher fingem ser pobres para conseguirem ser vacinados contra a Covid-19

Têm-se sucedido os casos de acesso indevido às vacinas contra a Covid-19 em todo o Mundo. A corrida à cura para o vírus mortal que tem afetado o Globo no último ano tem mostrado vários casos de egoísmo que se replicam um pouco por toda a parte. Desta feita, Rodney Baker, um milionário da indústria dos jogos de azar, e a companheira, Ekaterina Baker, fizeram-se passar por membros de uma comunidade indígena para terem acesso antecipado à vacina.O magnata e a atriz correm agora o risco de vir a ser condenados a uma pena de prisão. Ambos fretaram um avião privado e viajaram até Yukon, no Canadá, para se fazerem passar por empregados de um motel local de modo a terem acesso mais rápido à vacina contra a Covid-19, revela o The Guardian.Rodney e Ekaterina foram multados em mais de mil euros por violarem as restrições do Estado de Emergência que implicava uma quarentena de 14 dias imposta a viajantes. No entanto, a comunidade tem mostrado desagrado pela pena parca para o casal milionário.A polémica levou a que Rodney Baker se demitisse e o casal já foi chamado para falar em tribunal no dia 4 de maio. Os dois correm o risco de ser condenados a uma pena que pode ir até seis meses de prisão.