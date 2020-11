O rei emérito de Espanha, Juan Carlos, terá usado o seu ajudante de campo como testa de ferro para receber avultadas quantidades de dinheiro colocadas à sua disposição pelo milionário mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, seu amigo de longa data. O dinheiro era usado por Juan Carlos, pela rainha Sofia e por vários membros da Família Real para pagar despesas pessoais e sustentar uma vida de luxo.









O Supremo Tribunal está a investigar um possível crime de evasão fiscal, uma vez que o dinheiro nunca foi declarado ao Fisco. A movimentação das verbas ocorreu durante os anos de 2016, 2017 e 2018, já depois da abdicação de Juan Carlos e consequente perda da inimputabilidade judicial.

Segundo a imprensa espanhola, o milionário depositava os fundos na conta do tenente-coronel Nicolás Murga Mendoza, militar que foi durante mais de uma década ajudante de campo de Juan Carlos e uma das pessoas mais próximas do antigo monarca. O dinheiro seria depois movimentado através de cartões de crédito.





De acordo com o site ‘Eldiario.es’, estes cartões terão sido usados, além do monarca, pela rainha Sofia e por vários dos netos do casal. Os reis Felipe e Letizia e as filhas, Leonor e Sofia, não estão entre os beneficiários do alegado esquema.





As autoridades estão a investigar se o dinheiro se tratou de uma doação do milionário ou se era proveniente de alguma conta secreta de Juan Carlos no estrangeiro.