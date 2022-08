Os militares no poder em Myanmar (antiga Birmânia) prolongaram por mais seis meses o estado de emergência, em vigor desde o golpe de Estado de fevereiro de 2021, noticiaram esta segunda-feira os 'media' oficiais.

O líder da junta, Min Aung Hlaing, pediu aos membros do Governo militar que "o deixassem no poder por mais seis meses" até Fevereiro de 2023, de acordo com o Global New Light of Myanmar.

Os 11 membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança "apoiaram unanimemente a proposta", informou o diário estatal.