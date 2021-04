Ministra espanhola recebe faca manchada de sangue

A ministra espanhola do Comércio e Indústria, Reyes Maroto, recebeu esta segunda-feira um envelope com uma faca ensanguentada, naquela que é a mais recente ameaça de morte a um membro do governo do PM, Pedro Sánchez.









O autor da ameaça terá sido um residente de El Escorial, Madrid, com problemas mentais e uma conhecida obsessão pela ministra. A identificação foi rápida porque o homem escreveu no envelope o nome e a morada verdadeiros.

Para iludir o controlo de segurança, o envelope continha dois CD que evitavam que a faca aparecesse no scanner, contaram fontes próximas de Maroto, dizendo ainda que o envelope acolchoado continha mensagens do WhatsApp e do Twitter e “um fólio manuscrito com palavras soltas e frases”.





Recorde-se que na semana passada foram enviados envelopes com balas a Pablo Iglesias, antigo vice-PM e candidato do Podemos à presidência de Madrid, e ainda ao ministro do Interior e à diretora-geral da Guardia Civil, respetivamente Fernando Grande-Marlaska e María Gámez. Estas ameaças não terão sido feitas pelo autor da ameaça a Maroto. Foram enviadas no dia 19, dois dias antes da última, e colocadas num marco do correio.

pormenores



Iglesias deixou debate



Pablo Iglesias deixou na sexta-feira o debate na Cadena SER entre os candidatos à chefia da Comunidade de Madrid depois de Rocío Monasterio, do Vox, pôr em dúvida as ameaças de morte que o candidato do Podemos recebeu num envelope com quatro balas.





Maroto desafia ameaças



A ministra Reyes Maroto reagiu às ameaças que recebeu escrevendo no Twitter: “As ameaças e a violência nunca calaram a voz da democracia. A Liberdade prevalecerá.” A ministra recebeu mensagens de apoio de todos os quadrantes políticos.