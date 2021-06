Ministro britânico da saúde levou amante à Cimeira do G7 com tudo pago pelos contribuintes

O escândalo de adultério que levou à demissão do ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, conheceu novos desenvolvimentos, com a revelação de que ele levou a amante, a assessora Gina Coladangelo, à Cimeira do G7, em junho, com todas as despesas pagas pelos contribuintes.









Segundo a imprensa, Coladangelo fez parte da delegação do Ministério da Saúde que acompanhou Hancock à reunião dos ministros da Saúde do G7. Não se sabe se a assessora e o ministro, que são ambos casados, partilharam o mesmo quarto. “Se ele andou a fornicar à conta do contribuinte tinha de ser despedido”, disse fonte do governo ao ‘Sunday Times’.