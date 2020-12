Ministro da saúde alemão garante que vacinas contra Covid-19 são eficazes contra nova estirpe do vírus

O ministro da saúde alemão, Jens Spahn, afirmou este domingo que a nova variante da Covid-19, detetada no Reino Unido, "não terá impacto nas vacinas" contra o novo coronavírus, de acordo com os dados recolhidos até ao momento.



Em declarações à emissora pública ZDF, o ministro garantiu que as vacinas continuam eficazes, conclusões que tiveram por base "conversas entre especialistas de várias autoridades europeias".



Spahn referia-se à vacina Pfizer-BioNTech, que foi já administrada a pacientes nos EUA e no Reino Unido e que deverá receber brevemente a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos.

São vários os países que proibíram já os voos provenientes do Reino Unido, numa resposta coletiva à descoberta da nova estirpe. O Governo britânico anunciou este sábado novas medidas restritivas para a época festiva.