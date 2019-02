Missão Opportunity da NASA em Marte chega ao fim após 15 anos em solo marciano

O Opportunity deixou de comunicar com a Terra em 10 de junho de 2018, depois de ter sido atingido por uma grande tempestade de poeira.

Por Lusa | 13.02.19

A agência espacial norte-americana NASA deu esta quarta-feira por terminada a missão do veículo robotizado Opportunity em Marte, que permitiu aos cientistas concluírem que o planeta terá tido no passado água como a Terra.

A 'morte' do Opportunity, ao fim de 15 anos em solo marciano, foi anunciada em comunicado e depois de a NASA ter esgotado todas as tentativas, a última das quais na terça-feira, para restabelecer as comunicações com o veículo.

O Opportunity deixou de comunicar com a Terra em 10 de junho de 2018, depois de ter sido atingido por uma grande tempestade de poeira.