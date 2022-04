Modelo adepto do poliamor é casado com oito mulheres e procura a nona pretendente

Arthur

O Urso,

Arturo Medeiros, de 36 anos, é modelo e um verdadeiro adepto da poligamia.Famoso na plataforma do OnlyFans, o influencer, também conhecido porestá casado com oito mulheres e procura atualmente a nona, revelando um desejo: "Espero que a próxima seja gordinha".Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Arturo admitiu que está a passar uma fase complicada depois de se ter separado de uma das mulheres que, segundo explicou, não o queria dividir com as restantes mulheres. O modelo revelou ainda que sente algum preconceito por parte de outros homens sobre o seu estilo de vida.A primeira mulher de Arturo, Luana Kazaki, é a única casada no papel. O primeiro enlace tem já sete anos, altura em que decidiram viver um romance livre. Depois do swing, o passo seguinte foi levar novos parceiros para a relação.O casamento entre o influencer e as mulheres aconteceu em 2021. A cerimónia conjunta decorreu numa igreja de São Paulo, no Brasil.