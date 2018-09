Moedas de ouro romanas encontradas sob antigo teatro italiano

Tesouro, avaliado em milhões de euros, foi encontrado em Como, no norte de Itália.

11:58

Centenas de moedas de ouro foram encontradas nas caves do Teatro Cressoni, em Como, Itália. O tesouro estaria guardado num jarro de barro, em perfeito estado de conservação, no passado dia 5 de Setembro.

O governo italiano terá anunciado a descoberta, datada do fim do império romano, no século V. "É uma descoberta que me enche de orgulho", garante o ministro da cultura italiano, na sua página de Facebook.

Segundo a imprensa italiana, o tesouro, avaliado em milhões de euros, terá sido transportado para o laboratório de restauração em Milão, onde será submetido a análises mais conclusivas.

O Teatro Cressoni, onde foi encontrado o tesouro, abriu em 1870 e já estaria encerrado ao público desde 1997. As instalações estariam a ser demolidas para dar lugar a um complexo de habitações de luxo, mas depois da descoberta as obras ficaram suspensas.





Centinaia di monete d'oro della tarda epoca imperiale sono state rinvenute in pieno centro a #Como, in un recipiente in pietra ollare di forma inedita. "Una scoperta che mi riempie di orgoglio" ha detto il ministro @BonisoliAlberto pic.twitter.com/ff6ep38gtG — MiBAC (@_MiBAC) 7 de setembro de 2018