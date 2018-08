Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escavações encontram dez esqueletos e um gato em Vila Real de Santo António

Futuras análises laboratoriais vão tentar revelar significado da presença do felino no local.

Por João Mira Godinho | 08:23

Dez esqueletos humanos foram exumados nas escavações arqueológicas que, no último mês, se realizaram no sítio do Poço Antigo, em Cacela Velha, Vila Real de Santo António. As ossadas estavam num cemitério cristão medieval, onde também foi encontrado um gato. A necrópole está situada sobre um bairro muçulmano, dos séculos XII e XIII.



"Foram exumados 10 esqueletos pertencentes à geração dos povoadores cristãos da região, após a conquista do Algarve aos mouros, em 1249", explica a Câmara de Vila Real de Santo António, que colaborou com o projeto, com a Direção Regional de Cultura (DRC) e a Universidade do Algarve (UAlg). Com as ossadas agora encontradas, "somam-se 66 sepulturas escavadas e 86 indivíduos identificados", no local. Já sobre o felino, o "significado será esclarecido em futuras análises laboratoriais".



Os trabalhos, coordenados por Cristina Tété Garcia, da DRC, e Maria João Valente, da UAlg, também incidiram sobre o bairro árabe, descoberto nas primeiras escavações, entre 1998 e 2001. "Nestes espaços, após o abandono das famílias que ali viveram, verificou-se a existência de diversos níveis de lareiras, restos alimentares e lixeiras domésticas, que podem testemunhar a estadia ocasional de viajantes ou a ocupação temporária", diz ainda autarquia.



Nos trabalhos participaram 25 alunos de UAlg, Faculdade de Letras do Porto, Universidade de Huelva e escolas secundárias de Faro e Vila Real de Santo António e 16 alunos da Simon Fraser University, no Canadá. Está prevista uma nova campanha arqueológica em 2019.