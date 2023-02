Moldávia acusa Rússia de golpe para impedir adesão do país à UE

A Presidente da Moldávia, Maia Sandu, acusou esta segunda-feira a Rússia de planear usar "sabotadores estrangeiros" para derrubar o Governo de forma a impedir a adesão do país à UE e envolvê-lo na guerra contra a Ucrânia.Segundo Sandu, "mercenários da Sérvia, Montenegro, Bielorrússia e Rússia" planeavam provocar distúrbios para colocar no poder "um governo ilegal controlado por Moscovo". Na semana passada, o PR ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as suas forças intercetaram um plano russo para "destruir a Moldávia".