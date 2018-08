Montanha-russa mais rápida do mundo chega aos 240 km/h

Inspirada nos carros de Fórmula 1 da Scuderia Ferrari, a Formula Rossa acelera dos 0 aos 100 km/h em 3 segundos.

O primeiro parque temático da Ferrari, o Ferrari World, abriu portas em Abu Dhabi no dia 4 de Novembro de 2010. Agora, quase oito anos depois, e numa altura em que a marca de Maranello já abriu outro parque temático, é tempo de recordar a Formula Rossa, a montanha-russa que continua a ser a mais rápida do mundo.

Inspirada nos carros de Fórmula 1 da Scuderia Ferrari, tudo em torno desta atracção impressiona, refere Aquela Máquina. Acelera dos 0 aos 100 km/h em 3 segundos, atinge os 240 km/h em 4,9 segundos e consegue gerar uns impressionantes 4,8 G de força.

Com uma extensão de 2,120 metros, 45 metros de altura máxima e uma capacidade para transportar 625 pessoas por hora, a Formula Rossa, construída pela empresa Intamin, obriga a que todos os passageiros usem óculos de protecção, afinal ninguém quer levar com ar quente do deserto nos olhos a 240 km/h!

O arranque explosivo é o que mais impressiona nesta montanha-russa, mas são as descidas e as curvas a grande velocidade que mais se aproximam das sensações que um Fórmula 1 "arranca". E não pense que a inspiração na F1 se esgota aqui, é que o carro com capacidade para 16 passageiros está esculpido na forma de um monolugar, ajudando a "vender" a narrativa de que estamos mesmo no F1 de Sebastien Vettel ou de Kimi Raikkonen.