Moradores de Kiev procuram abrigo após explosões na capital ucraniana

Depois das explosões, os moradores de Kiev, capital da Ucrânia, estão a fugir da cidade à procura de abrigos e de um local seguro de alojamento.Com as sirenes dos ataques aéreos, a BBC News refere que existem dois tipos de comportamentos: as pessoas que continuam a fazer a vida normal, dirigindo-se para o trabalho e outras que agem de forma alarmante criando o pânico em vias-rápidas, supermercados, bancos e postos de gasolina.Mark, um executivo de vendas de 27 anos, disse ao jornal britânico que está pronto para lutar porque "isto é guerra" e acrescentou que está preparado para ser morto a lutar por "cada milímetro" da Ucrânia.Por outro lado, uma funcionária de uma escola adiantou que está a caminho de um abrigo antiaéreo. Com medo do que possa acontecer fez uma mala com o mais importante. "Não posso dizer tudo o que sinto, mas estou muito, muito nervosa. Estou muito assustada", conta a mulher.Para muitos outro, o lugar mais seguro é a estação de Kiev, onde famílias se refugiam de futuras explosões ou bombardeamentos.Alex Svitelskyi, um homem de 31 anos, já contava com a guerra. "Todos sabíamos que isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e espero que os nossos soldados estejam prontos", disse.