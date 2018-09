Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre após fazer sexo oral a médico que colocou cocaína no pénis

Pai da vítima pediu prisão perpétua ao cirurgião de nacionalidade alemã.

14:15

Uma mulher morreu de overdose de cocaína, na Alemanha, após ter feito sexo oral com um médico alemão e cirurgião plástico, Andreas David Niederbichler, que colocou cocaína no seu pénis.



Segundo avança o Daily Mail, que cita a imprensa local, os dois conheceram-se num site de namoro, mas foi referido que o homem de 42 anos colocou cocaína no pénis sem o consentimento dela, que entrou em colapso total após praticar o ato sexual.



O pai da vítima pediu agora prisão perpétua para o médico.



A mulher foi transportada para o hospital, onde foi internada, mas acabou por morrer no hospital.



"Ele prometeu curar a nossa filha, mas agora ela está morta. Era paciente dele, chegou a operá-la duas vezes por tendinite", sublinhou Jurgen, pai da vítima mortal, ao jornal Bild.