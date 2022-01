Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Headline Talent Agency (@headlinetalentagency)

A atriz Kathryn Kates, que participou nas séries 'Orange is the New Black" e "Seinfeld", morreu esta quarta-feira aos 73 anos.A atriz norte-americana lutava contra um cancro há cerca de um ano."A nossa poderosa Kathryn Kates faleceu. Será sempre adorada e lembrada nos nossos corações como uma poderosa força da natureza. É um verdadeiro ícone e sentiremos a sua falta", escreveu a empresa Headline Talent Agency, que geria a carreira da atriz.